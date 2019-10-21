أردوغان: تركيا لا تطمع في أراضي أي دولة ولا نهدد حرية أي مجتمع

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغانأن بلاده ليس لديها مطامع في أراضي أي دولة أخرى ولا ترغب في الحد من حرية أي مجتمع.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، اليوم الاثنين، خلال افتتاح منتدى "تي آر تي وورلد" الذي انطلقت فعالياته في اسطنبول.

وأضاف أردوغانأن تركيا لم ولن تجلس على طاولة المفاوضات مع الإرهابيين.

وقال أردوغان إن تركيا ستواصل وصف الإرهابي بأنه إرهابي والظالم بأنه ظالم دون أي تمييز.

وانتقد أردوغان دفاع بعض الدول وخاصة الدول الأعضاء في الناتو.

وأضاف أن الذين يؤمنون بحرية الفكر وحرية المعتقد لن يبدلوا فكرهم ومعتقدهم بالدولار الأخضر

وتابع" أردوغان: مخطئ من يعتقد بأن مشكلة الإرهاب واللاجئين ستظل محصورة بتركيا إلى الأبد."