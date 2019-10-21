استشهاد جندي تركي في منطقة غصن الزيتون

استشهد جندي تركي متأثرا بإصابته في وقت سابق، جراء سقوط قذيفة هاون على قاعدة تركية في منطقة عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية، في بيان، اليوم، أن عناصر إرهابية أطلقت قذيفة هاون على قاعدة في منطقة عملية "غصن الزيتون"، بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أدت إلى إصابة جندي تركي بجروح.

وأضاف أن الجندي نقل إلى المستشفى للعلاج إلا أنه ارتقى شهيدا رغم كافة محاولات الكوادر الطبية لإنقاذه.

ودعت الدفاع التركية بالرحمة لروح الشهيد وتمنت الصبر والسلوان لذويه وللقوات المسلحة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.