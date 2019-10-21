الجيش التركي يسمح لإرهابيي ي ب ك المصابين بمغادرة مدينة رأس العين

سمح الجيش التركي لإرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" المصابين بمغادرة مدينة رأس العين، في إطار التفاهم مع الولايات المتحدة الذي ينص على انسحاب التنظيم الإرهابي خلال 120 ساعة.

وقد بدأت بعد ظهر السبت بحسب مراسل الأناضول في رأس العين، سيارات إسعاف وسيارات مدنية بنقل الإرهابيين المصابين.

وأشار مراسل الأناضول لنقل العشرات من سيارات الإسعاف والسيارات المدنية الجرحى عبر الممر الذي فتحته القوات التركية في مدينة رأس العين التي تحاصرها.

وتوجهت سيارات جرحى الإرهابيين إلى مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة.

ولفت مراسل الأناضول أنّ السيارات نقلت اليوم الجرحى من داخل المنطقة المحاصرة برأس العين، مبينا أنّ السيارات كانت مظلّلة أو تم تغطية زجاجها بالجرائد.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.