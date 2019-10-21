"الدفاع التركية" تؤكد عدم استخدامها أية ذخائر أو أسلحة محظورة

أكدت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، أن قواتها لم تستخدم أية ذخيرة أو أسلحة كيميائية محظورة في عملية "نبع السلام".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة باسم وزارة الدفاع نديدة شبنام أقطوب، في العاصمة أنقرة.

وقالت أقطوب "قواتنا المسلحة لم تستخدم أية ذخيرة أو أسلحة كيميائية محظورة بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية".

وأضافت أن القوات التركية تمكنت من تحييد 765 إرهابيا، وتحرير 111 منطقة سكنية والسيطرة على 1500 كيلو متر مربع، في إطار عملية نبع السلام.

وأشارت أنهم يتابعون عن كثب خروج الإرهابيين من المنطقة في غضون مهلة الـ 120 ساعة، بموجب الاتفاق التركي الأمريكي، مؤكدة خروج 125 عربة من المنطقة الآمنة بسوريا حتى الآن.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأحد، عدم وجود أي نوع من الأسلحة الكيميائية في مخازن القوات المسلحة التركية، مضيفا أن ادعاءات استخدام القوات التركية للسلاح الكيميائي خلال عملية نبع السلام، محض افتراء وأكاذيب.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.