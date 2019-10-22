أردوغان: "ي ب ك" سينسحب عن حدودنا لمسافة 30 كم خلال 150 ساعة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تنظيم "ي ب ك" الإرهابي في سوريا سينسحب بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عقب لقائهما في مدينة سوتشي الروسية.



وأوضح الرئيس أردوغان أنه ناقش مع نظيره التطورات الأخيرة حول عملية "نبع السلام" وقدم معلومات شاملة عنها.

وأضاف أردوغان: "لقد أبرمنا تفاهما تاريخيا مع السيد بوتين بخصوص مكافحة الإرهاب وضمان وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية وعودة اللاجئين".

وأكد أن الهدف الرئيس لعملية "نبع السلام" هو إخراج الإرهابيين من المنطقة وتأمين عودة السوريين إلى مناطقهم.

وقال أردوغان: "سيخرج إرهابيو تنظيم "ي ب ك" مع أسلحتهم من المنطقة حتى عمق 30 كم خلال مدة 150 ساعة تبدأ الساعة 12.00 ظهر الأربعاء".

كما لفت الرئيس التركي إلى أن تنظيم "ي ب ك" سينسحب من تل رفعت ومنبج.

وأشار أردوغان إلى أنه تم بحث الأوضاع في منطقة خفض التصعيد بإدلب أيضا، وأعرب عن ارتياحه للهدوء النسبي القائم في إدلب وتراجع الهجمات.

وقال: الأراضي السورية كانت منطقة صراعات في فترة سابقة وبعد سنوات من الجهود التركية عاد إليها السلام والاستقرار.

وأضاف أردوغان: "نأمل أن تفتح اللجنة الدستورية الباب أمام تحول سياسي شامل يلبي التطلعات المشروعة للسوريين".



وتابع: "سنُقدم على مشاريع مع أصدقائنا الروس، من شأنها تسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين".

وأوضح الرئيس التركي أن بلاده تستضيف 3 ملايين و650 ألف سوري بينهم 350 ألف كردي، و"علينا اتخاذ خطوات تنهي معاناة البعد عن الوطن".

ومضى قائلا: ستتخذ كلا الدولتين (تركيا وروسيا) تدابير لازمة لمنع تسلل الإرهابيين وسيتم إنشاء آلية مشتركة لتحقيق هذا الهدف".

وفي سياق متصل، تلا وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، البيان المشترك الذي جاء فيه أن الشرطة العسكرية الروسية ستُخرج عناصر تنظيم "ي ب ك" وأسلحتهم حتى مسافة 30 كم من الحدود التركية.





وأضاف البيان أن جميع عناصر تنظيم "ي ب ك" مع أسلحتهم سيتم إخراجها من منطقتي "منبج" و"تل رفعت" بريف محافظة حلب.





وأشار إلى أن الجيشين التركي والروسي سيبدأان في تسيير دوريات مشتركة بعمق 10 كم بشرق وغرب منطقة عمليات "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.





وأكد أنه سيتم الحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة الواقعة ضمن عملية "نبع السلام" التي تضم مدينتي "تل أبيض" و"رأس العين".

من جهة أخرى، جاء في الإعلان المشترك للقمة، أن البلدين مصممان على محاربة الإرهاب وتعطيل المشاريع الانفصالية في الأراضي السورية.