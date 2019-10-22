أردوغان: سأبحث مع بوتين خطوات إنهاء تواجد ي ب ك الإرهابي بمناطق النظام

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما اليوم، الخطوات الواجب اتخاذها لإنهاء وجود عناصر "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في المناطق التي توجد فيها قوات للنظام السوري، مشيراً إلى أن أنقرة وموسكو متفقتان عند نقطة محاربة كل أشكال الإرهاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان بالعاصمة أنقرة، قبيل مغادرته إلى مدينة سوتشي الروسية للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد الرئيس التركي أنه لا مكان لـ"بي كا كا/ ي ب ك" في مستقبل سوريا، معربا عن أمله في إنقاذ المنطقة من آفة الإرهاب الانفصالية بالتعاون مع روسيا.

وأوضح أردوغان أنه تم حتى الآن تطهير مساحة ألفين و200 كيلومتر مربع من الإرهابيين في مناطق عملية نبع السلام بسوريا.

وتابع: "تم تحييد 775 إرهابيًا منذ 9 أكتوبر/ تشرين الأول، واستشهد 7 من جنودنا الأبطال، و79 من إخوتنا في الجيش الوطني السوري، و20 مدنيًا من مواطنينا جراء هجمات التنظيم الإرهابي".

وأكد أردوغان أن قوات بلاده ستستأنف عملية نبع السلام بحزم أكبر إذا لم تلتزم الولايات المتحدة بالوعود التي قطعتها لتركيا.

وحول عودة السوريين للمنطقة الآمنة، قال أردوغان: "ننتظر من كافة البلدان صاحبة الضمير والرؤية إلى دعم هذا المشروع الذي سينهي حنين ملايين السوريين لوطنهم".

وفيما يخص انسحاب الإرهابيين من مناطق شرق الفرات بموجب الاتفاق التركي الأمريكي، قال أردوغان: "حتى الآن انسحب نحو 800 إرهابي من المنطقة، وهناك نحو 1300 آخرين يواصلون الانسحاب بسرعة، ونحن نراقب الوضع عن كثب".

وردا على سؤال حول اقتراح الرئيس الفرنسي تمديد مدة تعليق عملية نبع السلام، قال الرئيس التركي: "لم أتلق من ماكرون اقتراحا بتمديد تعليق العملية، فهو غالبا ما يبحث هذه الأمور مع الإرهابيين".

وتطرق أردوغان إلى احتمال لقائه مع عدد من القادة الأوروبيين قائلا: "تباحثنا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حول إمكانية عقد لقاء رباعي (أردوغان، جونسون، ماكرون، وميركل) على هامش قمة زعماء الناتو التي ستعقد في لندن".