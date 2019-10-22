الدفاع التركية: سنحيد أي إرهابي من ي ب ك يظل بالمنطقة بعد انتهاء المهلة مساء اليوم

قالت وزارة الدفاع التركية إن قواتها ستحيد أي إرهابي من تنظيم ي ب ك/ بي كا كا يظل متواجداً داخل حدود المنطقة الآمنة بعد انتهاء المهلة المحددة التي تنتهي بعد أقل من 10 ساعات في تمام الساعة 22:00 مساء اليوم.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة نديده شبنم آقطوب إن الوزارة تراقب عن كثب عملية انسحاب إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" من المنطقة في إطار الاتفاق مع واشنطن مشيرة إلى خروج 136 عربة من المنطقة حتى الآن.

وأضافت آقطوب أن إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" انتهكوا 42 مرة الاتفاق التركي الأمريكي بتعليق عملية نبع السلام.

وتابعت "حقنا في الدفاع المشروع ضد التحرشات والانتهاكات قائم دائمًا، ويتم إبلاغ الولايات المتحدة بالانتهاكات والتحرشات بلحظتها."

وأكدت المتحدثة أن القوات التركية ردت على انتهاكات الإرهابيين للاتفاق، في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس.

ولفتت إلى استمرار أعمال تفكيك المتفجرات والألغام في المناطق المحررة من الإرهابيين، بهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها في تلك المناطق.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية "نبع السلام"، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.