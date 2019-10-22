نائب أردوغان: تركيا تعلم جيدا كيف يتم سحق رؤوس الإرهابيين

قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن تركيا تعلم جيدا كيف يتم سحق رؤوس الإرهابيين عند الحاجة، وهو ما تقوم به الآن.

جاء ذلك في كلمة له أمام مؤتمر النقابات الدولي المنعقد في العاصمة أنقرة، الثلاثاء.

وأضاف أوقطاي "نعلم جيدا ماذا تعني الدولة وردة فعل الدولة، كما نعلم جيدا كيف يتم سحق رؤوس الإرهاب والإرهابيين عند الضرورة، وحيثما يلزم، وكما هو مطلوب، وهذا ما نقوم به الآن".

وأردف "طلبوا منا مهلة 120 ساعة، قلنا لهم تفضلوا، وعند الساعة 22.00 اليوم ينتهي وقت المهلة، إذا تم الوفاء بالتعهدات التي قطعت بموجب الاتفاق، تكون عملية نبع السلام بلغت أهدافها، وإذا لم يتم الوفاء، سنستأنف العملية من النقطة التي توقفت وبعزيمة أكبر، لقد أعلنا هذا للعالم كله".

وأشار إلى أن تركيا تعرف جيدا من يقف خلف التنظيمات الإرهابية، ومن يرغب بتأسيس دولة إرهابية (في سوريا)، كما تعرف الجهات التي ترغب بإسكات صوت الدول الداعمة لتركيا.

وأوضح أن الذين خرجوا للشوارع من أجل تنظيم "ي ب ك" الإرهابي الملطخ أيديه بالدماء لا يعلمون شيئا عن القتلى والأسرى في فلسطين.

وأضاف أن الذين يحاولون فرض حصار على تركيا بسبب عملية نبع السلام، يتخذون وضعية الصم والبكم إزاء مقتل الأطفال والنساء الفلسطينين.

واستطرد "لكن رغم ذلك، نحن مصممون على اقتلاع كل أشكال الإرهاب من جذوره، وسنكمل عملية نبع السلام بنجاح كما أكملنا عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، وسنمنع الفوضى والظلم والإرهاب في المنطقة".

يأتي ذلك قبيل انتهاء المهلة التي منحتها تركيا للإرهابيين بمغادرة المنطقة الآمنة بشمال سوريا بموجب اتفاق توصلت إليه مع الولايات المتحدة الخميس الماضي.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.