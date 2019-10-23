الرئيس الأمريكي يصف الاتفاق التركي الروسي بالنجاح العظيم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقاً على الاتفاق التركي الروسي حول المنطقة الآمنة: "نجاح عظيم" على الحدود التركية السورية.

جاء ذلك في تغريدة لترامب على حسابه على تويتر قال فيها: "تحقق نجاح كبير على الحدود التركية السورية. تم إنشاء منطقة آمنة! الأطراف التزمت بوقف إطلاق النار وانتهت المهام القتالية. الأكراد في أمان. عملوا بشكل جيد للغاية معنا. سجناء داعش في أمان".

وأضاف أنه سيدلي بخطاب في الساعة 11 (توقيت واشنطن) من البيت الأبيض.

وينص الاتفاق الذي تم بين روسيا وتركيا أمس على أن تقوم الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري "بتسهيل انسحاب" عناصر ي ب ك الإرهابي وأسلحتهم من مساحة بعمق 30 كم عن الحدود.

ويجب أن يتم هذا الانسحاب في غضون 150 ساعة.

وتم التوصل إلى الاتفاق بعد محادثات ماراثونية بين الرئيس رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، في سوتشي، روسيا أمس.