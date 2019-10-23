تشاوش أوغلو: روسيا وأمريكا قَبِلتا بشرعية عملية "نبع السلام" التركية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن أكبر قوتين في العالم روسيا وأمريكا، قَبِلتا بشرعية عملية "نبع السلام" التي تنفذها تركيا شرق نهر الفرات.

جاء ذلك خلال استضافة الوزير على طاولة محرري الأناضول، الأربعاء.

وأضاف أن التاريخ سيسجل اتفاقيتي تركيا مع أمريكا وروسيا بخصوص سوريا على أنهما نجاح سياسي.

وأضاف: "إرهابيو ي ب ك/ بي كا كا سينسحبون 30 كيلومتر من الحدود التركية نحو الجنوب بما في ذلك القامشلي".

وبيّن أن "الجهود التي تبذلها تركيا نجحت في إفشال مخططات ي ب د/بي كا كا الإرهابي في إقامة "دولة إرهاب" في شمال سوريا".

ونقل تشاوش أوغلو عن الرئيس الروسي بوتين قوله "سنوّجه تحذيرًا شديدًا إلى ي ب ك/ بي كا كا، وإذا لم ينسحبوا تقومون أنتم بما يلزم"

وتطرق الوزير إلى مشاركة الجيش الوطني السوري في عملية نبع السلام مؤكداً أنه قدّم مساهمات كبيرة جدًا خلالها والعمليات السابقة.

وأوضح أنه ليس لدى تركيا اتصال مباشر مع النظام السوري "غير القادر على تطبيق اتفاق أضنة حتى لو أراد ذلك".

وعن المنطقة بعد تطهيرها من الإرهابيين، قال الوزير إن العرب يشكلون غالبية السكان هناك، فهم من سيتولى الإدارة، وإذا كان هناك أكراد فسيكونون في السلطة أيضا.