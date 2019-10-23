رئيس البرلمان التركي: الاتفاق مع واشنطن وموسكو أثبت صوابية "نبع السلام"

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن توقيع بلاده لاتفاقيتين مع الولايات المتحدة وروسيا، أثبت صواب وشرعية عملية "نبع السلام" التي نفذتها تركيا شرق نهر الفرات.

جاء ذلك في مقابلة أجراها مع قناة "الجزيرة"، حول الاتفاق التركي الروسي حول عملية نبع السلام.

وأضاف شنطوب، أن الاتفاق المشترك الذي تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا، يؤكد عزم وإرادة تركيا في إنشاء منطقة خالية من الإرهاب شمالي سوريا.

وأوضح رئيس البرلمان التركي، أن الادعاءات التي تزعم رغبة تركيا في إرسال اللاجئين السوريين إلى منطقة غير آمنة هي "افتراءات غير أخلاقية تماما".

وأكد أن بلاده لن تجبر السوريين على العودة إلى المنطقة الآمنة، بل ستعمل على توفير البيئة المناسبة التي تمكنهم من العودة الطوعية إلى وطنهم.

وأشار شنطوب، إلى استضافة بلاده 3.6 ملايين لاجئ سوري خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن على الدول الأوروبية والعربية معرفة أن تركيا تتعامل من اللاجئين السوريين بنفس معاملتها لمواطنيها.

والثلاثاء، استضافت مدينة سوتشي، قمة تركية روسية انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.