روسيا لتنظيم ي ب د الإرهابي: انسحب أو سيتم سحقك

أعلن المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف أن حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية سيضطران للانسحاب من شمالي سوريا إذا لم يسحب تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي عناصره من تلك المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المتحدث، الأربعاء، حول الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وروسيا بشأن سوريا، الثلاثاء.

وأشار بيسكوف إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أقرب حليف لعناصر "ي ب ك/ بي كا كا" في السنوات الأخيرة.

وأضاف: "والنتيجة أن الولايات المتحدة تخلت عنهم وخانتهم بطريقة ما، والأن يفضلون تركهم على الحدود ومحاربة الأتراك".

وأكد بيسكوف ضرورة انسحاب "ي ب ك/ بي كا كا" من الحدود في إطار الاتفاق، قائلًا: "إذا لم ينسحبوا سيضطر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية للانسحاب".

ثم وجه إنذاراً شديد اللهجة لمقاتلي ي ب د الذراع السوري لتنظيم بي كا كا الإرهابي طالباً منهم الانسحاب من الحدود السورية وفق الاتفاق الذي عقدته موسكو مع أنقرة أو سيتم سحقهم على يد الجيش التركي.

واتهم المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الولايات المتحدة بتشجيع ي ب د/بي كا كا الإرهابي على البقاء بالقرب من الحدود، وهو عكس ما اتفقت عليه واشنطن مع أنقرة القاضي بانسحاب ي ب د الإرهابي من المنطقة الآمنة.