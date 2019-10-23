نص الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان أردوغان وبوتين حول شمال سوريا

بعد لقاء القمة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس، في مدينة سوتشي الروسية، تلا وزيرا الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، نص الإعلان المشترك الذي توصل إليه الرئيسان التركي والروسي خلال القمة.

وفيما يلي نص الإعلان الذي توصل إليه الزعميان.

1- اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين على النقاط التالية:

2- أكد الجانبان التزامهما بالحفاظ على الوحدة الإقليمية والسياسية لسوريا وعلى حماية الأمن الوطني لتركيا.

3- أكدا التصميم على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وتعطيل المشاريع الانفصالية في الأراضي السورية.

4- سيتم في هذا الإطار الحفاظ على الوضع الراهن في منطقة عملية نبع السلام الحالية التي تغطي تل أبيض ورأس العين بعمق 32 كم.

5- أكد الطرفان مجددًا على أهمية اتفاقية أضنة، وستسهل روسيا تنفيذ هذه الاتفاقية في ظل الظروف الحالية.

6- اعتبارًا من الساعة الـ12:00 ظهرًا يوم 23 أكتوبر 2019، الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري سيدخلان الى الجانب السوري من الحدود السورية التركية، خارج منطقة عملية نبع السلام، بغية تسهيل إخراج عناصر "ي ب ك" وأسلحتهم حتى عمق 30 كم من الحدود السورية التركية، وينبغي الانتهاء من ذلك خلال 150 ساعة.

7- في تلك اللحظة، سيبدأ تسيير دوريات تركية وروسية مشتركة غرب وشرق منطقة عملية "نبع السلام" بعمق 10 كم، باستثناء مدينة القامشلي.

8- سيتم إخراج جميع عناصر "ي ب ك" وأسلحتهم من منبج وتل رفعت.

9- سيتخذ الجانبان الإجراءات اللازمة لمنع تسلل عناصر إرهابية.

10- سيتم إطلاق جهود مشتركة لتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين.

11- سيتم تشكيل آلية مشتركة للرصد والتحقق لمراقبة وتنسيق تنفيذ هذه المذكرة.

12- سيواصل الجانبان العمل على إيجاد حل سياسي دائم للنزاع السوري في إطار آلية أستانة وسيدعمان نشاط اللجنة الدستورية.