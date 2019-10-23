أقار: تركيا تتوقع أن تتغلب على خلافاتها مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طائرات  F-35

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار لرويترز إن تركيا تتوقع التغلب على الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن إنتاج طائرات مقاتلة من طراز F-35، مضيفا أن أنقرة لا تزال في قلب الناتو رغم انتقادات الحلفاء بشأن عملية مكافحة الإرهاب في سوريا.

ورفض أقار الانتقادات بأن تركيا كانت تنحرف عن حلفائها الغربيين.

وقال "نحن في مركز حلف شمال الأطلسي وما زلنا مصممين على الاضطلاع بكافة مسؤولياتنا بالكامل. لن نذهب إلى أي مكان."

وقررت واشنطن إزالة أنقرة من برنامج إنتاج F-35 المشترك بعد أن اشترت تركيا في يوليو أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية S-400.

وقال أقار في مقابلة اليوم الأربعاء "أنقرة يمكنها شراء نظام الدفاع الصاروخي باتريوت من الولايات المتحدة".

تركيا، التي أرادت أيضًا شراء الطائرات، قالت منذ ذلك الحين إنها يمكن أن تبحث في مكان آخر.

وقال وزير الدفاع "نأمل أن نواصل إنتاجها. هناك بعض القضايا في الوقت الحالي لكنني أعتقد أن هذه القضايا سيتم التغلب عليها."

وأضاف "نحن شركاء في إنتاج طائرات F-35، ونحن نستثمر في المشروع منذ سنوات، وننتج بعض أجزائه في تركيا".

وقال أيضًا إنه يأمل أن تكون العقوبات الأمريكية مؤقتة فقط على العملية التركية في شمال شرق سوريا.

وبخصوص العرض الألماني للمنطقة الآمنة، قال أقار إن تركيا ستستمع إلى العرض الذي ستطرحه برلين حول شمال سوريا يوم الخميس.

وتعتزم وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارينباور تقديم مشروع لمنطقة آمنة خاضعة للسيطرة الدولية على طول الحدود السورية مع تركيا في اجتماع الناتو هذا الأسبوع ، على الرغم من خطة تركيا الحالية لإنشاء منطقة آمنة هناك بعد انسحاب الإرهابيين المرتبطين بتنظيم "بي كا كا".