أردوغان: لسنا بحاجة لإذن من أحد لتدمير الإرهابيين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ليست بحاجة إلى إذن من أحد لكي تقوم بتدمير الإرهابيين والممر الإرهابي الذي يراد تأسيسه على طول حدودها.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الخميس، في اجتماع مع بعض ممثلي الإدارة المحلية في تركيا، بالمجمع الرئاسي بأنقرة.

وأضاف أردوغان أن تركيا انتقلت إلى استراتيجية القضاء على الهجمات الموجهة ضدها في مصدرها مباشرة.

وأكد أردوغان أن تركيا ليس لديها مشكلة مع الأكراد في سوريا ولا مع أي مكون عرقي آخر وأن مشكلة تركيا فقط مع التنظيم الإرهابي الذي يستهدف مصالحها وأمن مواطنيها.

وبخصوص عملية نبع السلام قال أردوغان إن المساحة التي تم السيطرة عليها في إطار العملية "بلغت 4220 كيلومتر مربع/ مشيراً إلى أن القوات التركية والجيش الوطني السوري يمشطون المنطقة حالياً لإزالة الألغام والمتفجرات التي زرعتها عناصر التنظيم".

وتابع أردوغان "أدعو العالم بأسره ليرى ويقبل أن "بي كا كا/ي ب ك" تنظيم إرهابي لا يقل خطرا عن "داعش"، ويتخذ موقفا حياله."

ولفت أردوغان إلى أن بلاده لن ينطلي عليها محاولة إعادة تقديم أي منظمة إرهابية عبر تغيير اسمها أو أعلامها أو زيها.

وبخصوص صياغة دستور جديد بسوريا قال أردوغان إن ضمان وحدة تراب سوريا وكيانها السياسي مرهون بنجاح عملية صياغة دستور جديد وإلا فلن يحاور أحد السلطة في دمشق ولن تنتهي الفوضى في البلاد.