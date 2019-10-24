أردوغان للعالم الإسلامي: لا نمارس القومية الإقليمية

خاطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العالم الإسلامي قائلا: "نحن لا نمارس القومية الإقليمية".

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية، الخميس، مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي أر تي" بمدينة إسطنبول.

وأضاف في هذا السياق قائلا: "أتوجه إلى العالم الإسلامي بأسره؛ رجب طيب أردوغان وحركتنا السياسية لا يمارسان القومية الإقليمية".

وأوضح أردوغان، أن الجامعة العربية لم تستطع التجاوب مع أي مسألة تخص العالم الإسلامي.

ولفت إلى أنه ما من أحد أبدى استعداده إلى الان، للمساهمة في مشاريع الإعمار التي تعتزم تركيا إنشاءها في المناطق السورية التي يتم تحريرها من الإرهابيين.

وتابع في هذا الخصوص قائلا: "ما زلنا ننتظر من سيقدم الدعم لمشاريع الإعمار التي سنقوم بها في المناطق التي سنطهرها من الإرهابيين، وإلى الآن لم يُبد أحد استعداده لذلك".

وأردف: "لدينا إرادة حقيقية لتجفيف الإرهاب في منبعه، وإذا قمت برعاية الإرهاب فسيأتي يوم ويقتلع عينك".