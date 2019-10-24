أردوغان: يجب على الولايات المتحدة الأمريكية تسليمنا الإرهابي الملقب بـ "مظلوم" والمطلوب لدى سلطاتنا بالنشرة الحمراء

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة الأمريكية بتسليمها الإرهابي الملقب بـ "مظلوم"، المطلوب لدى تركيا بالنشرة الحمراء.

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية، الخميس، مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي" بمدينة إسطنبول.

وقال أردوغان " يجب على الولايات المتحدة الأمريكية تسليمنا الإرهابي الملقب "مظلوم"، المطلوب لدى سلطاتنا بالنشرة الحمراء".

وأضاف أن وزارة العدل التركية ستقدم طلبا (للولايات المتحدة) لتسليمها الإرهابي الملقب "مظلوم".

وأشار أردوغان، أنهم أبلغوا الرئيس ترامب انزعاجهم واستياءهم من تبادل الرسائل مع الإرهابي "مظلوم"، مضيفا أنه لم يستطع أن يقول شيئا.

وأكد أردوغان أن تركيا ليست عدوة للأكراد، مضيفًا "الأكراد إخوتنا، مشكلتنا هي الإرهابيون".

وفي وقت سابق اليوم، أعرب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، عن قلقه من اعتبار القيادي بتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، فرحات عبدي شاهين الملقب بـ"مظلوم"، شخصية سياسية شرعية.

وأوضح أن فرحات عبدي شاهين، قيادي في تنظيم "بي كا كا"، الذي تعتبره الولايات المتحدة والدول الأخرى تنظيما إرهابيا، وخارجا على القانون.

وأكد أن شاهين مطلوب بالنشرة الحمراء لدى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، لقيامه بأعمال إرهابية عديدة استهدفت قوات الأمن التركية، وجيش عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والمدنيين.