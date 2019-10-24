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الجيش التركي يحيد إرهابيتين مدرجتين على "القائمة الحمراء" للمطلوبين للعدالة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 24.10.2019 12:01
آخر تحديث في 24.10.2019 12:02
الجيش التركي يحيد إرهابيتين مدرجتين على القائمة الحمراء للمطلوبين للعدالة

حيّد الجيش التركي إرهابيتين من منظمة بي كا كا مدرجتين في "القائمة الحمراء" للائحة المطلوبين، في غارة جوية شمالي العراق.

وذكرت مصادر أمنية، أن سلاح الجو نفذ غارة ضد قيادات المنظمة الإرهابية، في منطقة "كارا" شمالي العرق بعد التنسيق مع جهاز الاستخبارات.

وأوضحت أن العملية أسفرت عن تحييد إرهابيتين ضمن القياديين البارزين للمنظمة هما "ثروت أيدن" الملقبة بـ"غُل تشيا"، و"سويلاماز يشار" المقلبة بـ"تاكوشين باطمان".

وأشارت أن الإرهابيتين مدرجتين في "القائمة الحمراء" للمطلوبين للعدالة في البلاد.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.

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