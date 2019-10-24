الدفاع الروسية: لا يوجد إطار زمني محدد لبقاء الجيش التركي شمال شرقي سوريا

قالت وزارة الخارجية الروسية إنه لا يوجد إطار زمني محدد لبقاء الجيش التركي في منطقة عملية "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

فقد صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين ردا على سؤال عن المدة التي ستقضيها القوات التركية بسوريا في إطار "نبع السلام"، الخميس، قائلا: "مذكرة التفاهم لا تحدد فترة زمنية معينة لهذه العملية"، بحسب موقع "روسيا اليوم".

والثلاثاء، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية ـ روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.