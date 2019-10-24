تشاوش أوغلو: من يحاول إعطاء الدروس لتركيا سيتلقى الجواب اللازم

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن من يحاول إعطاء الدروس لتركيا عليه أن يدرك أنه سيتلقى الجواب اللازم.

جاء ذلك في تغريدة نشرها تشاوش أوغلو ردا على تغريدة نشرها نظيره الألماني هايكو ماس، قبيل زيارته المقررة إلى تركيا يوم السبت المقبل، تضمنت انتقادات.

وأضاف تشاوش اوغلو" عزيزي هايكو ماس، يسعدني زيارتك لتركيا، بابنا مفتوح لكم في كل وقت، لكن ليس وأنت تلوح بإصبعك".

وتابع" إن من يحاول إعطاء الدروس لتركيا عليه أن يدرك أنه سيتلقى الجواب اللازم".

وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في تغريدة عبر تويتر تضمنت انتقادات مختلفة، أنه سيتوجه إلى تركيا يوم السبت المقبل.