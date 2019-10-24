روسيا تعلن بدء انسحاب إرهابيي ي ب ك/بي كا كا من المناطق الحدودية شمالي سوريا

أعلنت موسكو، الخميس، بدء انسحاب عناصر "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية من المناطق الحدودية شمالي سوريا، بموجب اتفاق سوتشي بين الجانبين الروسي والتركي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وقال فيرشينين: "هذه العناصر بدأت بالانسحاب اليوم الخميس من المناطق الحدودية في سوريا، والمتاخمة لتركيا".

وأضاف: "تم الانسحاب وفق اتفاق سوتشي بين الجانبين التركي والروسي، ويسعدنا أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها يجري تنفيذها"، بحسب المصدر ذاته.

والثلاثاء الماضي، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية ـ روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.