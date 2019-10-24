أردوغان: نهاية الاتحاد الأوروبي ستكون بسبب "نفاقه"

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "نفاق" الاتحاد الأوروبي وازدواجية معاييره في تعامله مع قضية المهاجرين، ومكافحة تركيا للإرهاب.

وقال أردوغان إن نهاية الاتحاد الأوروبي ستكون بسبب نفاقه وازدواجية معاييره.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماعه مع عدد من ممثلي الإدارة المحلية في تركيا بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة

وأضاف "حينما أقول سنفتح حدودنا أمام المهاجرين يرتبكون.. عندما يحين الأوان سنفتح الأبواب."

وأشار أردوغان إلى أن البرلمان الأوروبي اقترح أمس "إقامة منطقة حظر طيران" في سوريا بينما قدمت تركيا هذا المقترح بخصوص كل أنحاء سوريا عدة مرات عندما كان مئات الآلاف يقتلون تحت قصف قوات النظام والطائرات الحربية للقوى الأخرى."