تشاوش أوغلو: اجتماع حلفائنا مع "مظلوم" شرعنة للإرهابيين

شدد وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، على رفض تركيا قيام حلفائها بعقد لقاءات مع الإرهابي الملقب بـ"مظلوم كوباني" المطلوب بالنشرة الحمراء لدى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، معتبرا مثل تلك اللقاءات "شرعنة للإرهابيين".

تصريح تشاوش أوغلو جاء خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الأذربيجانية باكو ضمن مشاركته في قمة حركة عدم الانحياز.

وأضاف الوزير التركي: "مظلوم كوباني إرهابي، ومطلوب على النشرة الحمراء؛ لذا من غير المقبول عقد حلفائنا لقاء معه".

وحذر تشاوش أوغلو من مغبة شرعنة الإرهابيين بمثل تلك اللقاءات، مبينا أن ذلك يعني إمكانية عقد لقاء في المستقبل مع إرهابيين آخرين كزعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

كما أكد أن لقاءات كهذه تنم عن عدم وجود جدية لمكافحة الإرهاب.

وأضاف أن تركيا تعد "داعش" و"ي ب ك/ بي كا كا" و"غولن" تنظيمات إرهابية، بما فيها "بوكو حرام".

والاثنين الماضي، عقد كينيث ماكنزي، قائد القيادة الأمريكية الوسطى لقاءات مع قيادات من منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية في سوريا، بينهم "كوباني".