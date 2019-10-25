وزير العدل التركي: واشنطن ملزمة بتسليمنا الإرهابي "مظلوم كوباني" القيادي بتظيم ي ب ك/بي كا كا

قال وزير العدل التركي، عبد الحميد غُل، إنه بمجرد دخول الإرهابي "مظلوم كوباني" إلى الولايات المتحدة، ستتم المراسلات اللازمة بشأن إجراءات الاعتقال المؤقت.

ولفت غُل في تصريح صحفي، الجمعة، من ولاية شانلي أورفا التركية، إلى أنه يتعين على واشنطن تسليم الإرهابي "فرهاد عبدي شاهين" الملقب بـ" مظلوم كوباني" القيادي بتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بموجب اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين البلدين.

وأشار إلى إصدار السلطات التركية، نشرة حمراء، بحق شاهين، المطلوب للعدالة.

وأكد على أن النشرة الحمراء سارية في 196 دولة حول العالم، ويتعين على الولايات المتحدة أيضا الالتزام بالاتفاقية التي تنص على تسليم المجرمين المطلوبين.

ولفت إلى أنه يتعين إلقاء القبض على هذا الإرهابي، حتى دون الحاجة إلى أي مراسلات، نظرا لورود اسمه في سجلات الشرطة الدولية (الإنتربول).

وأشار إلى إخطار الجهات المعنية في الولايات المتحدة، الخميس، بهذا الشأن، عن طريق وزارة الخارجية التركية.

والخميس، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة الأمريكية تسليم الإرهابي "مظلوم"، المطلوب لدى أنقرة بالنشرة الحمراء.

كما أعرب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، عن قلقه من اعتبار القيادي بتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، فرهاد عبدي شاهين، شخصية سياسية شرعية.



وأوضح أن شاهين قيادي في منظمة "بي كا كا"، التي تعتبرها الولايات المتحدة والدول الأخرى منظمة إرهابية، وهو هارب من القانون.



وأكد أن شاهين مطلوب بالنشرة الحمراء لدى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، لقيامه بأعمال إرهابية عديدة استهدفت قوات الأمن التركية، وجيش عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والمدنيين.