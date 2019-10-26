أردوغان: سنتولى تطهير منطقة الحدود بأنفسنا إذا لم ينسحب منها الإرهابيون خلال المهلة المحددة

توعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، باستئناف تطهير المنطقة المتفق عليها في اتفاق سوتشي إذا لم ينسحب منها الإرهابيون مع نهاية مهلة الـ150 ساعة.

وأضاف أنه "إذا استمر التنظيم الإرهابي (ي ب ك/بي كا كا) بشن هجماته علينا من داخل أو خارج الخط على عمق 30 كم فسوف نطارده إلى أي مكان يفر إليه، وسنقوم بما يلزم".

وطالب أردوغان بتوفير الدعم الدولي لخطط بلاده بشأن المنطقة الآمنة التي تعتزم إنشاءها "بين تل أبيض ورأس العين، مع تأسيس البنية التحتية والفوقية، والمساكن ليعيش اللاجئون فيها".

وتابع: "ما ننتظره من المجتمع الدولي احترام حزمنا فيما يتعلق بأمن حدودنا، ودعم مشاريعنا بشأن عودة السوريين الموجودين في بلدنا".

وفي نفس السياق، هدد الرئيس التركي مجدداً بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين ليتجهوا نحو أوروبا.

وقال: "لن يبقى أمامنا خيار آخر سوى فتح حدودنا ليسير اللاجئون إلى أوروبا إذا لم يتم دعم المشاريع التي طوّرناها لتأمين عودة بين مليون إلى مليوني سوري من أصل 3 ملايين و650 ألفًا في بلادنا".