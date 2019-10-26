تشاوش أوغلو: لقاء رباعي بشأن المنطقة الآمنة وعودة 30 ألف سوري بعد "نبع السلام"

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للتباحث حول المنطقة الآمنة شمال سوريا.

وأفاد تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس بمقر الخارجية في أنقرة، أن المعطيات تشير إلى بدء عودة 30 ألف شخص لديارهم في منطقة عملية "نبع السلام"، بعد تحريرها من الإرهابيين.

وقال الوزير التركي: "وفقا لمعطيات الأمم المتحدة، 30 ألف شخص بدؤوا العودة إلى ديارهم في منطقة نبع السلام".

وأوضح أن الجيش التركي يتحرك دائما بدقة فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية خلال العمليات، مشدداً على أن تركيا لا تتسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان.

وأردف: "تركيا هي الدولة الأكثر حرصا على مسألة وحدة الأراصي السورية، وعودة المهاجرين إلى بلادهم بشكل طوعي".

وتابع الوزير التركي: "ما نأمله من ألمانيا بخصوص عملية نبع السلام، هو العمل بما يتوافق مع روح الحلف".

واستدرك: "رأينا أن الولايات المتحدة غير صادقة فأطلقنا عملية نبع السلام".

وبيّن أنه من غير المقبول أن تقيم الولايات المتحدة حوارا مع إرهابي (قيادي تنظيم ي ب ك مظلوم عبدي) المطلوب على قوائم الإنتربول (الشرطة الدولية)، لافتاً إلى أن نظيره الأمريكي مايكو بومبيو قابل الطلب التركي بتسليم الإرهابي عبدي إلى أنقرة "بجدية".