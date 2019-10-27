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تركيا تعتبر أن مكافحة "داعش" بمثابة حجر زاوية لعملياتها في سوريا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 27.10.2019 17:51
آخر تحديث في 28.10.2019 00:53
تركيا تعتبر أن مكافحة داعش بمثابة حجر زاوية لعملياتها في سوريا

شدّد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون على أن الكفاح ضد تنظيم "داعش" الإرهابي يعد حجر الزاوية في عمليات تركيا الرامية إلى مكافحة الإرهاب بسوريا.

جاء ذلك، في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، الأحد.

وقال ألطون: "مكافحة داعش هي حجر الزاوية في عمليات مكافحة الإرهاب التي تجريها تركيا في سوريا".

وأشار إلى أن تركيا ستواصل القبض على إرهابيي "داعش"، بما في ذلك الذين أفرج عنهم تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي من السجون في الأسابيع الأخيرة، وستسلمهم إلى العدالة.

وتابع المسؤول الرئاسي التركي: "سنتعاون مع دول المصدر لضمان إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب المنتمين لداعش إلى بلادهم".

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