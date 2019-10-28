أنقرة: بلادنا ليست مخيم لاجئين لدول أخرى وعلى الأوروبيين تقديم خطة عمل

دعا حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اليوم الاثنين، دول الاتحاد الأوروبي إلى تقديم خطة عمل لحماية المعايير الإنسانية في ما يتعلق بقضية اللجوء، محذراً من تحميل تركيا المهمة وحدها.

وقال المتحدث باسم الحزب، عمر جيليك، إنه "ينبغي لهم (الاتحاد الأوروبي) أن يأتونا بخطة عمل لحماية المعايير الإنسانية (بشأن اللاجئين)"، وحذر في الوقت نفسه من أن بلاده "ليست مخيم لاجئين لأي دولة أخرى".

من جهة أخرى، طالب جيليك الدول الأوروبية بـ"اتخاذ الاحتياطات حيال المضايقات والهجمات التي ينفذها أنصار "بي كا كا" الإرهابي ضد الجالية التركية في أوروبا".

يتبع...