بوتين لميركل: الاتفاق التركي الروسي حول سوريا راعى مصالح جميع الأطراف

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاتفاق التركي الروسي حول شمال سوريا.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع ميركل.

وأضاف البيان، أن "بوتين أطلع ميركل على مخرجات قمة سوتشي التي جمعته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وأوضح أن الاتفاق التركي الروسي أخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف، وأنه قدم إضافة لاستعادة سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأردف: "وفقا للتقييم المتبادل بين زعيمي البلدين، سيساعد تنفيذ حكومتيهما للاتفاق، في استقرار الوضع شمال سوريا، وتقدم العملية السياسية في البلاد، بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية، المزمع انطلاق اجتماعاتها في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمدينة جنيف السويسرية".

وأشار إلى تبادل بوتين وميركل، وجهات النظر حول اللقاءات الثلاثية بين روسيا، والاتحاد الأوروبي، وأوكرانيا، التي تستضيفها العاصمة البلجيكية بروكسل، بين الفينة والأخرى، والمتعلقة بتصدير الغاز الروسي عبر أوكرانيا نحو أوروبا.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.