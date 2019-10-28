قالن وأوبراين يبحثان المستجدات في سوريا وزيارة أردوغان المرتقبة لواشنطن

بحث متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، العلاقات بين البلدين والمستجدات في سوريا.

جاءت مباحثات الجانبين في اتصال هاتفي، الاثنين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأوضح البيان، أن قالن وأوبراين تبادلا وجهات النظر حول الزيارة المرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى واشنطن في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، استجابه لدعوة نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أنه تم التأكيد في الاتصال الهاتفي على ضرورة أن يكافح البلدان باعتبارهما حليفين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشكل حازم كافة التنظيمات الإرهابية بما فيها "بي كا كا" و"ي ب ك"، فضلاً عن تنظيم "داعش".