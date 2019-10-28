وزير الداخلية التركي: الإرهابي "مظلوم كوباني" لا يختلف عن البغدادي في شيء

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن الإرهابي فرحات عبدي شاهين الملقب بـ"مظلوم كوباني"، لا يختلف عن زعيم تنظيم داعش القتيل أبو بكر البغدادي بشيء.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الاثنين، خلال مشاركته في حفل افتتاح دورة تدريب مشرفي مراكز الشرطة بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال صويلو: "بقدر ما كان البغدادي إرهابيا، فإن فرحات عبدي شاهين، إرهابي بنفس القدر أيضاً".

وانتقد صويلو مواقف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وتابع في هذا السياق قائلا: "التحدث بالهاتف مع الإرهابي شاهين، ومحاولات شرعنته، لا يزيل قناع الإرهاب عنه، فهذا الشخص قاتل، ولا يمكن لدولة قانون أن تخاطب هكذا شخص".

وأكد الوزير أنهم لن يتركوا مصير تركيا والمنطقة، بيد حفنة من الأثرياء في العالم الغربي.

وأوضح صويلو أن تركيا شرحت للأمريكيين والروس المسائل المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية المتمركزة في الشمال السوري بشكل واضح وصريح.