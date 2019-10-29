أردوغان: العالم رأى عزيمتنا في تدمير الممر الإرهابي على حدودنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إنّ العالم بأسره كان شاهدا على العزيمة التي أبدتها تركيا في تدمير الممر الإرهابي على حدودها مع سوريا، من خلال عملية "نبع السلام".

جاء ذلك في الكلمات التي خطها أردوغان في دفتر الزوار، خلال زيارته ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، بالعاصمة أنقرة، بمناسبة الذكرى الـ 96 لتأسيس الجمهورية.

وقال أردوغان، "من خلال عملية نبع السلام، التي بدأناها في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ومن خلال الانتصارات التي حققناها في فترة وجيزة، أظهرنا للعالم بأسره مجددا عزيمتنا عن طريق تدمير الممر الإرهابي الذي كان يراد إنشاؤه على حدودنا".

وخلال الزيارة وضع أردوغان إكليلا من الزهور على ضريح مؤسس الجمهورية، ووقف دقيقة صمت، ثم عُزف النشيد الوطني.

ورافق أردوغان في زيارته لضريح أتاتورك، قادة الجيوش التركية والوزراء وزعماء الأحزاب السياسية، وعدد غفير من المواطنين الأتراك.

وكتب الرئيس التركي، في دفتر الزوار ما يلي: "العزيز أتاتورك، نحتفل اليوم كشعب تركي بالذكرى الـ96 لتأسيس الجمهورية. في هذا اليوم المبجل نستذكر فخامتكم وكافة شهداءنا وأبطالنا الذين سكبوا دماءهم فداء للوطن، ونقدم شكرنا للمحاربين القدامى".

وتابع "في الوقت الذي تزداد فيه الهجمات المستهدفة لاستقلالنا وسيادة شعبنا، نواصل بكل عزيمة كفاحنا في داخل الوطن وخارجه مستلهمين روح المقاومة من حرب الاستقلال المكللة بالنصر".

وأضاف أردوغان، "من خلال عملية نبع السلام التي بدأناها في 3 أكتوبر، ومن خلال الانتصارات التي حققناها خلال فترة وجيزة، أظهرنا للعالم بأسره مجددا عزيمتنا من خلال تدمير الممر الإرهابي، الذي كان يراد إنشاؤه على حدودنا".