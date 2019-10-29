أردوغان يؤكد إبلاغ روسيا بلاده بانسحاب الإرهابيين بشكل كامل شمال سوريا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن روسيا أبلغت بلاده بأنها أخرجت التنظيمات الإرهابية بشكل كامل من المنطقة الآمنة شمال سوريا.

وأوضح أردوغان، في كلمة خلال احتفال بأنقرة بمناسبة عيد الجمهورية، أن مهلة الـ150 ساعة التي منحتها تركيا لروسيا بموجب اتفاق سوتشي لتسهيل انسحاب إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" من المنطقة المتفق عليها قد انتهت.

وأكد أن المسؤولين الروسي أبلغوا نظراءهم الأتراك باستكمال عملية إخراج التنظيمات الإرهابية من المنطقة الآمنة شمال سوريا، مستدركاً بالقول إن المحادثات مع الجانب الروسي ستستكمل غداً بهذا الصدد.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن بلاده ستتأكد فيما إذا كان الإرهابيون انسحبوا من المنطقة الآمنة في سوريا أم لا، عبر الدوريات المشتركة مع روسيا.

وقال ألطون، في تغريدة: "اكتملت مهلة الـ 150 ساعة لانسحاب بي كا كا/ي ب ك الإرهابي من المنطقة الآمنة في إطار التفاهم الذي جرى التوصل إليه مع روسيا. سنتأكد فيما إذا كان الانسحاب قد تم أم لا عبر الدوريات المشتركة (مع روسيا)".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قال في تصريحات صحفية إن تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي استكمل انسحابه من المنطقة الآمنة شمالي سوريا، قبل الموعد المحدد.

وأفاد شويغو "العناصر المسلحة استكملت انسحابها من المناطق الضرورية لإنشاء الممر الأمني، قبل الموعد المحدد. والشرطة العسكرية الروسية، وقوات حرس الحدود السورية، دخلت إلى المنطقة".