تركيا تحتفل بالذكرى الـ 96 لتأسيس الجمهورية

تحتفل تركيا، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ96 لتأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1923، حيث تقام فعاليات مختلفة بهذه المناسبة في كافة أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن يزور الرئيس رجب طيب أردوغان، برفقة وفد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين ورؤساء أحزاب المعارضة ومسؤولي جهاز القضاء، ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، في أنقرة، وأن يضع عليه إكليلا من الزهور.

وبعد الانتهاء من مراسم الضريح، يتوجه أردوغان إلى المجمع الرئاسي بالعاصمة لاستقبال كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين ورؤساء الأحزاب وأجهزة القضاء، وتقبل تهانيهم.

كما ستشهد كافة الولايات التركية، احتفالات بهذه المناسبة الوطنية.