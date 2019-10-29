تركيا.. حبس 4 آلاف ومنع 75 ألفا من دخول البلاد في إطار مكافحة داعش

أوقفت قوات الأمن التركية منذ عام 2016، نحو 13 ألفا و696 مشتبها، في إطار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر أمنية، فإن السلطات التركية أمرت بحبس 4 آلاف و517 من الموقوفين بتهمة الانتماء إلى التنظيم الإرهابي.

وذكرت المصادر أن قوات الأمن التركية، أجرت خلال الفترة المذكورة، 4 آلاف و536 عملية مداهمة في إطار مكافحة داعش.

وأشارت المصادر أن السلطات التركية، منع 75 ألفا و480 أجنبيا من دخول الأراضي التركية، بسبب التأكد من نيتهم في التوجه إلى مناطق الاشتباك عبر الأراضي التركية.

وأوضحت المصادر أن ألفا و174 إرهابيا من داعش، و115 آخرين من القاعدة، ما زالوا داخل السجون التركية.