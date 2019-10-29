تشاوش أوغلو: تركيا تأمل زيادة زخم العملية السياسية في سوريا

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، عن أمله أن يساهم انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية بجنيف، في "زيادة زخم العملية السياسية، وإحلال السلام والاستقرار فيها".

جاء ذلك في تصريح صحفي مقتضب بالمقر الأممي في جنيف، قبيل لقاء وزاري يجمعه بنظيريه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، مع المبعوث الأممي غير بيدرسون، حيث انطلق الاجتماع الثلاثي بعد وصول الوزراء الثلاثة مقر الأمم المتحدة.

وأوضح الوزير التركي، أن "سوريا ليست ممرا أو مكانا للإرهابيين لتركيا ودول الجوار، ونأمل أن تكسب العملية السياسية زخما أكبر، كما نأمل إحلال السلام والاستقرار في سوريا، وكل جهودنا تنصب في هذا الاتجاه، وهو سبب القدوم إلى جنيف".

ولفت إلى أن هذا الاجتماع صادف عيد الجمهورية التركية، حيث أقيم حفل من قبل البعثة التركية في جنيف، وفاجأه حضور لافروف الحفل المقام في هذه المناسبة.

وتنطلق الأربعاء الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة الدستورية في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بمشاركة 150 عضوا يمثلون النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، على أن تتواصل الاجتماعات في الأيام المقبلة.