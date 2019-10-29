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غوتيريش يزور إسطنبول الخميس للمشاركة في مؤتمر الوساطة ويلتقي أردوغان

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 29.10.2019 21:51
آخر تحديث في 29.10.2019 23:35
غوتيريش يزور إسطنبول الخميس للمشاركة في مؤتمر الوساطة ويلتقي أردوغان

يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، زيارة تركيا في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، للمشاركة في "مؤتمر إسطنبول للوساطة".

وقال المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، في موجز صحفي: "سيكون الأمين العام في إسطنبول يوم الخميس، وسيلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان، ويشارك في مؤتمر إسطنبول للوساطة".

كما لفت إلى أن غوتيريش سيزور بنك التكنولوجيا، المقام في مدينة غبزة قرب إسطنبول، لدعم الدول الأقل نموا.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن مبادرة "الوساطة من أجل السلام" التي أطلقتها تركيا وفنلندا قبل 10 أعوام، تحولت إلى عائلة كبيرة تضم 59 عضوا.

وأوضح أن مجموعة "الوساطة من أجل السلام" قدمت منذ عام 2010 مساهمات كبيرة في الوساطة، على غرار المساعدة في اتخاذ القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإعداد ثلاثة مبادئ توجيهية بشأن الوساطة.

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