أردوغان مخاطبا الغرب: ستدركون خطأكم عندما ينقلب عليكم الإرهاب الذي دعمتموه

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قيام بعض الدول الغربية بدعم الإرهاب الذي تكافحه تركيا قائلاً إن هذه الدول ستدرك الخطأ الفادح الذي ترتكبه حينما ينقلب عليها الإرهاب الذي دعمته

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان، اليوم الأربعاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.

وأضاف أردوغان أن مؤيدي الإرهابيين وخاصة في أوروبا نفذوا 700 عملية تستهدف تركيا منذ بدء عملية نبع السلام، وأن العديد من هذه البلدان أعضاء في الناتو وبالرغم من ذلك تسمح للإرهابيين بتنفيذ مثل هذه الأعمال تحت إشراف الشرطة

وتابع أردوغان: "أنتم ترتكبون خطأً، اعلموا أن أفعى الإرهاب التي تغذونها اليوم بأيديكم، ستلدغكم بالنهاية."

كما خاطب أردوغان الدول الداعمة للمنظمات الإرهابية بقوله: "نعرف أنكم تتهربون من أجل عدم استقبال الإرهابيين من مواطنيكم أعضاء تنظيم داعش، أنتم دربتموهم فلماذا لا تستلمونهم؟"

وبخصوص عملية نبع السلام قال إنه تم تحييد أكثر من 900 إرهابي وتطهير 558 منطقة سكنية داخل مساحة 4219 كيلومتر مربع في منطقة العملية.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تتابع عن كثب عملية انسحاب عناصر ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي من حدود المنطقة الآمنة بموجب الاتفاق الذي أبرمته أنقرة وموسكو.

وأكد أن بلاده ستعمل على توسيع مساحة المنطقة الآمنة في سوريا إذا استدعى الأمر قائلاً "نحتفظ بحقنا في تنفيذ عمليتنا العسكرية بأنفسنا إذا تبيّن لنا عدم إبعاد الإرهابيين إلى خارج عمق 30 كيلومتر أو إذا استمرت الهجمات من أي مكان كان."