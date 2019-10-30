أردوغان: سنوسع "المنطقة الآمنة" بسوريا إذا استدعى الأمر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده توسيع مساحة "المنطقة الآمنة" في سوريا، إذا استدعى الأمر.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الأربعاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "سنرد بأشد الطرق على الهجمات التي قد تأتي من خارج المنطقة الآمنة، وإذا استدعى الأمر سنعمل على توسيع مساحة المنطقة الآمنة".

وأضاف: "نحتفظ بحقنا في تنفيذ عمليتنا العسكرية بأنفسنا إذا تبيّن لنا عدم إبعاد الإرهابيين إلى خارج عمق 30 كيلومترا أو إذا استمرت الهجمات من أي مكان كان".

وتابع: "قمنا بتطهير 558 منطقة سكنية داخل مساحة 4219 كيلومتر مربع في منطقة عملية نبع السلام عبر تحييد أكثر من 900 إرهابي".

وشدّد الرئيس التركي على ضرورة تطهير منطقة "عين العرب" (كوباني) من الإرهابيين بأقرب وقت.