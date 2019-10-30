البرلمان التركي: قرارا "النواب" الأمريكي محاولة ابتزاز لن نرضخ لها

أدان البرلمان التركي موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانونين، يتعلق أحدهما بفرض عقوبات على تركيا، والآخر يعترف بالمزاعم الأرمنية ضد الدولة العثمانية.

جاء ذلك في مذكرة إدانة أصدرها البرلمان التركي الأربعاء.

وقال البيان: "ندين ونرفض بأسف تبني مجلس النواب الأمريكي فرضيات بعض الجهات حول مزاعم المجازر الأرمنية، وتحويل تلك المزاعم إلى قرار رغم اعتراض بعض الأعضاء".

وأشار إلى أنه "كانت هناك مبادرات مماثلة في السنوات السابقة، غير أنها لم تنعكس على التصويت في مجلس النواب بهذه الطريقة العدائية".

وأضاف: "للأسف، ساهم مجلس النواب مرة أخرى عبر قراره هذا، في إرث سياسة العبودية والاستعمارية والاستغلالية والإمبريالية، بدلا من المساهمة في إعلانات حقوق الإنسان المناهضة للعبودية".

وتابع: "قرار مجلس النواب الأمريكي الذي يهدد تركيا بفرض عقوبات ما هي إلا محاولة ابتزاز وأنقرة لم ولن ترضخ إطلاقا لأي ابتزاز".

واستطرد بالقول : "نحن ككيان واحد نرفض بشدة قرار مجلس النواب الأمريكي الذي يهدد أنقرة بفرض عقوبات".

وتابع: "البرلمان التركي يؤمن من حيث المبدأ بأن القرارات المتعلقة بالأحداث والادعاءات التاريخية ليست من صلاحيات البرلمانات".

والثلاثاء، تبنى مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يصف المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" بـ "الإبادة الجماعية"، وآخر ينص على فرض عقوبات ضد تركيا بذريعة تنفيذها عملية "نبع السلام" ضد الارهاب شمالي سوريا.