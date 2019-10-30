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الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي بأنقرة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 30.10.2019 11:32
آخر تحديث في 30.10.2019 11:50
الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي بأنقرة

استدعت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، السفير الأمريكي بأنقرة ديفيد ساترفيلد، على خلفية مشروعي قانون وافق عليهما مجلس النواب الأمريكي.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية أن استدعاء ساترفيلد جاء إثر موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يفتقد للأسس التاريخية والقانونية حول أحداث عام 1915، وآخر ينص على فرض عقوبات ضد أنقرة بذريعة عملية "نبع السلام" التي شنتها القوات المسلحة التركية لتطهير حدودها شمالي سوريا من الإرهاب.

وفي بيان سابق، أكدت الخارجية التركية رفضها لمشروع قانون "الإبادة الأرمنية" المزعومة الموافق عليه في مجلس النواب الأمريكي.

وشددت أن مشروع القانون المتخذ بدوافع سياسة داخلية، يفتقد إلى أسس تاريخية وقانونية.

كما أدانت الوزارة مشروع القانون الذي ينص على فرض عقوبات ضد تركيا بذريعة عملية "نبع السلام".

وتبنى مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون يصف المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" بـ"الإبادة الجماعية"، وآخر ينص على فرض عقوبات ضد تركيا بذريعة عملية "نبع السلام".

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