أنقرة تتشاور مع روسيا لتسليمها أسرى للنظام السوري لدى الجيش التركي

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن أنقرة تجري لقاءات مع الجانب الروسي لتسليمهم 18 شخصًا تبين أنهم من عناصر جيش النظام السوري.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير خلال تفقده برفقة وفد عسكري، وحدات بلاده العسكرية العاملة قرب الحدود السورية.

وأضاف أقار قائلا: "عرضنا على الرئيس أردوغان المستجدات المتعلقة بتسليم جنود النظام السوري وتلقينا تعليماته في هذا الشأن".

وأوضح أن القوات المشاركة في عملية نبع السلام ضبطت العناصر في جنوب شرق مدينة رأس العين المحررة من الإرهابيين.

وأشار إلى أن قوات نبع السلام مستمرة في فعاليات تفكيك المتفجرات التي خلفها الإرهابيون، ونشر الأمن وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد أن عملية نبع السلام تتواصل بشكل مطابق للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.

وتابع قائلا: "تركيا تحترم وحدة أراضي دول الجوار، ولا تسعى لاقتطاع أجزاء من أراضي أي دولة، وأنقرة تسعى فقط لتوفير أمن حدودها ومواطنيها".

ولفت إلى أن قوات بلاده تواصل فعالياتها ضد الإرهابيين في شمال العراق، بالتوازي مع عملية نبع السلام، وتستمر في أنشطتها في بحري إيجة والمتوسط.

وفيما يخص شراء تركيا مقاتلات "إف-35" الأمريكية، أكد أقار أن تركيا شريك في تصنيع تلك المقاتلات، وأنها دفعت مستحقاتها في هذا المشروع وقامت بواجباتها على أكمل وجه.

وأردف قائلا: "كما صرح مسؤول أمريكي بالأمس، فإن تركيا تصنع نحو ألف قطعة لمقاتلات "إف-35"، ونطالب شركاءنا الآخرين، القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم حيال هذه الشراكة".

وعن منظومة "إس-400" الروسية، قال أقار: "إجراءات تشغيل المنظومة بطاقة كاملة ستتواصل حتى ربيع 2020".