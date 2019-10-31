وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان يتفقدان الوحدات العسكرية على الحدود مع سوريا

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ورئيس الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية بالجيش التركي أوميت دوندار زيارة تفقدية إلى الوحدات العسكرية العاملة على الحدود مع سوريا.

والتقى أقار والوفد المرافق له قادة الوحدات العسكرية المشاركة في عملية نبع السلام.



وفي خطابه للقوات التركية المتواجدة في تل أبيض، قال أقار: "لم تستتب الأمور بعد هنا، ويمكن أن يحدث أي شيء في أي لحظة، وعليه ليكن الجميع على أهبة الاستعداد".

وأشار أقار إلى حساسية المرحلة الراهنة، مبينا أن القوات المسلحة تقوم بواجبها في حماية أمن الحدود والمواطنين على أكمل وجه.

وأكد أن الغاية الأساسية من تواجد القوات التركية في سوريا، هي توفير أمن الحدود وسلامة المواطنين الأتراك القاطنين في المناطق الحدودية وعدم السماح بتأسيس ممر إرهابي في الشمال السوري.

وأضاف أن تركيا تسعى أيضا إلى توفير الأمن للسوريين وإتاحة فرصة العودة الطوعية لهم إلى ديارهم.

وجدد تأكيده بأن القوات التركية تستهدف الإرهابيين فقط، وأن تركيا ليست لديها أي مشاكل مع شرائح المجتمع السوري.

وتابع في هذا السياق قائلا: "عدم رؤية كفاح تركيا ضد "داعش" جهل وعمى بصيرة بكل معنى الكلمة".

وتطرق أقار إلى مزاعم الإعلام الغربي حول استخدام القوات التركية لأسلحة كيميائية في سوريا، فقال: "خزائننا خالية تماما من هذه الأسلحة، ولا نمتلك منصات لإطلاقها".

وأضاف: "لكن بعض الجبناء من الإرهابيين يطلقون مثل هذه الأكاذيب بهدف تشويه صورة الجيش التركي".

وأشار إلى الأخبار الكاذبة التي تستهدف الجيش الوطني السوري، مبينا أن تلك الأخبار تحاول إظهار عناصر هذا الجيش على أنهم إرهابيين وخونة.