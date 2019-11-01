ألطون: أي محاولة لثني عزمنا عن مكافحة الإرهاب هي باطلة ولاغية

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن أي محاولة لثني عزم تركيا على مكافحة الإرهاب، باطلة ولاغية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ألطون على حسابه في موقع تويتر، حول تبني مجلس النواب الأمريكي قرارين ضد تركيا.

وشدد ألطون أن إثم الإضرار بالعلاقات الإستراتيجية مع حليف بحلف الناتو (تركيا)، يقع على عاتق من يقومون بشراكة مع التنظيمات الإرهابية.

وأضاف "كما أكد رئيس بلادنا رجب طيب أردوغان، فإن أي محاولة لثني عزم تركيا على مكافحة الإرهاب باطلة ولاغية".

وأكد رئيس دائرة الاتصال أن تركيا حازمة في موضوع مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن تركيا تواصل نضالها لتوفير الأمن لشعبها وللناس في جميع أنحاء العالم.

والثلاثاء الماضي، تبنى مجلس النواب الأمريكي، قرارا يصف المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" بـ"الإبادة الجماعية"، وآخر ينص على فرض عقوبات ضد تركيا بذريعة تنفيذها عملية "نبع السلام" ضد الإرهاب شمالي سوريا.