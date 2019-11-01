انطلاق الدورية التركية الروسية الأولى شرق الفرات

انطلقت الدورية البرية المشتركة الأولى بين القوات التركية والروسية شرق الفرات بسوريا، في إطار جهود تأسيس "المنطقة الآمنة".

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب البند الخامس من الاتفاق التركي الروسي المبرم يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعبر موكب يرفع العلم التركي، إلى الجانب السوري من الحدود، من قرية "ساويملي" الواقعة على بعد 20 كلم غرب قضاء "قزل تبة" بولاية "ماردين" التركية (جنوب شرق)، ليجتمع بموكب روسي.

وعقب ذلك تحرك الموكبان وباشرا في تسيير دورية مشتركة في ريف ناحية "الدرباسية" التابعة لـ"رأس العين" بمحافظة "الحسكة" (شمال شرقي سوريا).

من ناحية أخرى، تتابع العديد من وسائل الإعلام آخر التطورات على الحدود التركية السورية.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.