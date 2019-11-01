غوتيريش يعد أردوغان بدراسة مقترحه حول المنطقة الآمنة

أبلغ الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المنظمة الأممية ستنظر في الخطة التركية الهادفة إلى إنشاء "منطقة آمنة" في شمال سوريا.

وعرض أردوغان هذه الخطة لغوتيريش خلال اجتماع الجمعة في اسطنبول، وفق ما أفادت الامم المتحدة في بيان.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة للرئيس التركي عن تقديره العميق لتعاون أنقرة القوي ودعمها للأمم المتحدة.

وأورد بيان أن غوتيريش "أبلغ الرئيس (أردوغان) ان المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة ستعمد فورا الى تشكيل فريق للنظر في هذا الاقتراح واجراء مباحثات مع السلطات التركية في إطار التفويض الممنوح لها".

وفي وقت سابق الجمعة، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأمين العام للأمم المتحدة، في إسطنبول.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، فرحان الحق: "اجتمع الأمين العام هذا الصباح مع الرئيس رجب طيب أردوغان وأعرب له عن تقديره العميق لتعاون تركيا القوي ودعمها للأمم المتحدة".

وأردف: "أعرب الرئيس التركي والأمين العام عن دعمهما الكامل لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية الجارية (في جنيف) وضرورة إيجاد حل سياسي للصراع تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".