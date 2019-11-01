نائب أردوغان يشيد بمواقف قطر ويؤكد أنها دولة محورية في الخليج

أشاد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، بمستوى العلاقات الثنائية والأخوية بين بلاده وقطر، مشيرا أن قطر تعد دولة محورية في منطقة الخليج.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمعة، خلال منتدى الأعمال التركي- القطري، في العاصمة أنقرة، بحضور رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وأعرب أوقطاي عن اعتزازه بمستوى العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين في الذكرى الـ46 للعلاقات الدبلوماسية، وخصوصا في مجال التجارة والعلاقات الاقتصادية، التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن حجم التجارة الثنائية ارتفع بنسبة 84 % خلال السنوات العشرة الأخيرة، حيث بلغت 2.3 مليار دولار في 2018.

وأشاد بموقف قطر في دعمها لعملية نبع السلام التركية، التي انطلقت في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وحضر المنتدى إلى جانب أوقطاي، وآل ثاني، كل من وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، ووزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري.