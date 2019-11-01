وفد عسكري روسي ثانٍ يزور أنقرة لمتابعة تطبيق تفاهم سوتشي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، أنه من المخطط أن يصل وفد عسكري روسي ثان إلى العاصمة أنقرة، في إطار تفاهم سوتشي حول سوريا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أنه "من المخطط أن يصل وفد عسكري روسي ثان إلى أنقرة اليوم للتباحث حول الجوانب التكتيكية والفنية في إطار التفاهم الذي توصل إليه البلدان في سوتشي يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

وكان الوفد العسكري الروسي الأول، عقد مباحثاته مع الجانب التركي في أنقرة، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توصلت تركيا وروسيا في مدينة سوتشي إلى تفاهم يقضي بانسحاب تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم في الداخل السوري، خلال 150 ساعة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.