تشاوش أوغلو: تفجير تل أبيض الإرهابي يثبت صوابية "نبع السلام"

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة تل أبيض السورية يظهر صوابية عملية "نبع السلام".

جاء ذلك في تغريدة نشرها، عبر "تويتر"، السبت، تعليقا على التفجير الذي نفذه تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي بسيارة مفخخة واستهدف سوقا شعبية في تل أبيض، الواقعة ضمن المناطق المحررة بفضل "نبع السلام"؛ ما أسفر عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 20.

وأضاف تشاوش أوغلو: "فليكن تفجير تل أبيض، الذي استهدف عشرات المدنيين، عبرة لمن يحمي ويبرئ تنظيم ي ب ك الإرهابي. هذا الهجوم الغادر أقوى مؤشر على أن عملية نبع السلام كانت صحيحة وفي محلها".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية إدانتها بشدة للتفجير الإرهابي، ودعت دول العالم لاتخاذ موقف تجاه الممارسات الإرهابية لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا".

ورغم الاتفاق المبرم بين تركيا والولايات المتحدة لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية من أجل انسحاب عناصر التنظيم الإرهابي، إلا أن التنظيم يواصل هجماته على مدينتي تل أبيض ورأس العين ومحيطهما.