قالن يلتقي وفد مجلس النواب الأمريكي في إسطنبول

التقى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، السبت، وفد مجلس النواب الأمريكي في قصر "دولمة بهتشه" بإسطنبول.

وبحث قالن مع الوفد الأمريكي تطورات الساحة الإقليمية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، والمنطقة الآمنة في سوريا والحل السياسي فيها، إضافة إلى العلاقات الثنائية.

وشدّد الجانبان على أهمية العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين البلدين، معربين عن رغبة الجانبين في تطوير العلاقات.

كما تم التأكيد في اللقاء على الكفاح العادل لتركيا ضد تنظيمات "داعش" و"بي كا كا/ب ي د/ ي ب ك" الإرهابية.

وأطلع الجانب التركي نظيره الأمريكي على الجهود التي تبذلها أنقرة لإعادة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن ومشرف إلى بلدهم، مع الإشارة للمسؤولية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي في هذه المسألة.

كما أعرب الجانب التركي عن استيائه من القرارين الأخيرين اللذين اتخذهما مجلس النواب الأمريكي.

والثلاثاء الماضي، تبنى مجلس النواب الأمريكي، قرارا يصف المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" بـ"الإبادة الجماعية"، وآخر ينص على فرض عقوبات ضد تركيا بذريعة تنفيذها عملية "نبع السلام" ضد الارهاب شمالي سوريا.